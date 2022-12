CEE : le programme Actee+ est reconduit jusqu'à fin décembre 2026

Porté par la Fédération nationale des collectivités concédantes et régies (FNCCR) le programme de certificats d'économies d'énergie (CEE) baptisé Actee est reconduit en 2023 sous l'appellation Actee +, avec un budget doublé porté, en octobre dernier, à 220 millions d'euros.

Ce programme finance les collectivités dans l'embauche d'économes de flux, d'accompagnateurs de la rénovation des bâtiments publics, et subventionne l'application de stratégies immobilières (audits, outils de mesure et de diagnostic, etc.). « Ce nouveau volet du programme poursuivra ces accompagnements en visant 30 000 communes, soit 85 % des communes en France entre 2022 et 2026, à travers des appels à projets et des aides guichets, ainsi que des sous-programmes adressant des secteurs plus spécifiques : sobriété dans les écoles avec CUBE.Écoles, effacement électrique, éclairage public, piscines, patinoires, ainsi que les bâtiments classés et les sites inscrits », a annoncé, en octobre dernier, la FNCCR.

Le volume de CEE délivrés dans le cadre de ce programme n'excède pas 31,5 térawattheures cumulés actualisés (TWh cumac) sur la période 2023 à fin 2026, précise un arrêté publié, ce 9 décembre, au Journal officiel. Le montant du CEE est de 7 euros HT par mégawattheure cumac.