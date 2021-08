Tourterelles des bois : la chasse est suspendue pour la saison 2021-2022

Le 28 août, le ministère de la Transition écologique a publié un arrêté qui suspend, en France métropolitaine, la chasse des tourterelles des bois pour la saison 2021-2022. Cette suspension durera jusqu'au 30 juillet 2022.

Pour rappel, le ministère avait autorisé en août 2020 la chasse de 17 460 tourterelles des bois pour la saison 2020-2021. Puis à la demande de la Ligue pour la protection des oiseaux (LPO) et de l'association One Voice, le Conseil d'État avait suspendu en septembre 2020 l'arrêté d'autorisation, en se fondant sur le principe de précaution. Cette espèce est en effet classée vulnérable sur la liste rouge mondiale et européenne des oiseaux. La tourterelle des bois fait aussi partie des espèces d'oiseaux en régression en France. En décembre 2020, la Commission européenne avait également demandé à la France de renforcer la protection des tourterelles. Bruxelles avait alors envoyé un avis motivé à la France.