REP DEEE : un quatrième système individuel agréé

Le 25 mars est paru au Journal officiel l'arrêté d'agrément de la société Aksor (connue sous la marque Acrelec) en tant que système individuel de collecte et traitement de déchets d'équipements électriques et électroniques (DEEE). Cet agrément court jusqu'au 31 décembre 2024.

L'entreprise, spécialisée dans les équipements et services numériques (écrans tactiles de commandes pour fast-foods et caisses enregistreuses en libre-service, en particulier), devra assurer elle-même la reprise et le recyclage de ses produits arrivés en fin de vie, plutôt que de confier cette gestion à un éco-organisme.

Cet agrément est le quatrième accordé à une entreprise qui met en place un système individuel. Les trois autres arrêtés avaient été publiés en décembre dernier au bénéfice de NCR France et Dielbold Nixdorf, deux spécialistes des distributeurs de billets (et équipements connexes), et de la société Châteaud'eau, spécialisée dans la fourniture de bonbonnes et fontaines à eau.

Avec l'adoption de la loi Antigaspillage et économie circulaire (Agec), les systèmes individuels sont maintenant agréés (et plus simplement approuvés par l'Administration). Pour la filière DEEE, leur nombre est ainsi passé de 481 aux quatre listés ci-dessus. Neuf autres entreprises ont déposé un dossier qui a été rejeté par les pouvoirs publics. Des insuffisances concernant les modalités de reprise des déchets et la prime au retour, les garanties financières, les capacités techniques, financières et organisationnelles, ou encore les objectifs de collecte, justifient ces refus.