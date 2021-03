Une vague de nouveaux arrêtés anti-pesticides émerge dans les communes

La réactivité de certains préfets pour attaquer les arrêtés anti-pesticides municipaux est époustouflante par sa célérité. Quel sens inflexible de l'ordre public !

On attend donc un tel empressement de leur part pour lutter aussi héroïquement dans leur département contre les délits de chasse ou de braconnage d'espèces protégées, de pollution des cours d'eau par telle ou telle entreprise bien en vue, pour infraction à Natura 2000, etc. Il est également légitime d'attendre d'eux qu'ils s'abstiennent de prendre des arrêtés préfectoraux prévisiblement et manifestement entachés d'illégalité au regard du code de l'environnement.

"Vaste programme !", ainsi que le disait de Grand Charles.

Pégase | Aujourd'hui à 12h30