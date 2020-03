L'artificialisation des sols dans les Dom est déconnectée de la tendance métropolitaine

Concernant l' artificialisation des sols , les tendances en métropole et dans les départements d'Outre-mer (DOM) ne suivent pas les mêmes évolutions, selon l'observatoire national de l'artificialisation. Ce dernier a mis à jour les données de l'artificialisation des sols, en incluant notamment les DOM.

Résultats ? Pour ces dernières années, il montre que dans les DOM, entre 2015 et 2016, une artificialisation de 575 hectares (ha) a été constatée, suivi d'un pic (environ 956 ha) sur 2016 et 2017, puis une diminution sur 2017 et 2018 (612 ha).

En France métropolitaine, le rythme de l'artificialisation a augmenté à partir de 2015 (21 834 ha) arrivant, en 2018, à 23 295 ha pris sur les sols agricoles et naturels.