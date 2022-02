Atlas de la biodiversité communale : l'OFB renouvelle son appel à projets en 2022

Pour la sixième année consécutive, l'Office français de la biodiversité (OFB) lance un appel à candidatures auprès des communes et intercommunalités de France prêtes à constituer leur atlas de la biodiversité communale (ABC). Ce septième appel à projets s'appuie sur une enveloppe totale de deux millions d'euros, soit une division par quatre par rapport au budget augmenté de l'édition précédente. Les candidats ont jusqu'au 15 avril prochain pour présenter leurs projets d'ABC et bénéficier d'une aide maximale de 250 000 euros.

Pour rappel, un ABC vise, d'abord, à produire un inventaire naturaliste d'un territoire et ainsi à évaluer l'état de la biodiversité locale. « La mise en place de cette cartographie (permet) aussi de sensibiliser et mobiliser les élus, les acteurs socio-économiques et les citoyens à la préservation de cette biodiversité, pour ensuite faciliter la prise en compte des enjeux de biodiversité dans les politiques locales », souligne l'OFB.

Comme le précise le cahier des charges, les projets d'ABC soumis doivent porter sur l'inventaire d'au moins trois groupes taxonomiques de plusieurs milieux, en fonction du territoire. En outre, leur réalisation ne peut excéder trois ans et doit impliquer une certaine part de mobilisation citoyenne. Déjà plus de 2 400 collectivités, sur les quelque 35 000 communes de France métropolitaine et d'outre-mer, ont réalisé un ABC depuis 2017.