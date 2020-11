Quarante-six projets ont finalement été retenus à l'issue de la quatrième édition de l'appel à projets Atlas de la biodiversité communale (ABC). Ces derniers visent à favoriser la connaissance et la compréhension des enjeux des équipes pour mieux préserver le patrimoine naturel. L'outil a été initié par le ministère en charge de l'environnement en 2010. Cette quatrième édition a recueilli 156 candidatures, principalement déposées par des communes (70 %) mais également par des intercommunalités (21 %), des parcs naturels régionaux (6 %), un parc national et une association ultra-marine couvrant ainsi 853 communes.

La sélection s'est basée sur trois critères : la pertinence des inventaires naturalistes, la mobilisation et l'implication des acteurs et citoyens dans le projet et l'utilisation de l' ABC comme un outil d'aide à la décision pour une bonne intégration de la biodiversité dans les politiques publiques locales. Au final, l'appel implique 251 nouvelles communes dans la réalisation d'un diagnostic de la biodiversité sur leur territoire. Les projets sélectionnés bénéficieront du soutien de l' Office français de la biodiversité (OFB) d'un montant total de 2,5 millions d'euros.

Avec ce nouvel appel à projets l'OFB soutient désormais au total 153 projets d'ABC couvrant 1407 communes.