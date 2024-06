La Normandie se prépare aux risques de feux de forêt

Les cinq départements de la région Normandie sont confrontés au risque d'incendie de forêt et de végétation en période estivale. Pour mieux prévenir ce risque, la Dreal (Direction régionale de l'environnement, de l'aménagement et du logement) et la Draaf (Direction régionale de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt) ont mis en ligne un atlas régional (1) de prédisposition aux feux de forêt et une carte interactive. (2)

Leur atlas prend en compte le changement climatique à l'horizon 2050. Les deux instances ont ainsi évalué le risque d'incendie « en croisant l'aléa (le phénomène naturel) avec les enjeux : perte des bâtiments résidentiels, économiques, tertiaires et institutionnels, infrastructures, ainsi que de sites environnementaux ou patrimoniaux, etc. », expliquent-elles dans un communiqué. Les zones les plus à risques sont ainsi ressorties. À savoir notamment qu'une « trentaine de massifs forestiers » est exposée à un risque élevé, et que « près de 300 massifs de plus de 20 ha ressortent comme ayant un risque supérieur ou égal à modéré », dans tous les départements normands.

Selon la Dreal, les projections climatiques à l'horizon 2050 indiquent aussi que les zones boisées continentales (l'Eure et l'Orne) seront davantage impactées par le changement climatique, en raison de la faible pluviométrie et de l'augmentation du nombre de jours de chaleur en été.

« Il convient, dans les zones les plus à risque, d'anticiper l'installation de réserves d'eau incendie, de développer l'accessibilité des chemins forestiers aux engins de secours et de mener des actions de communication et de sensibilisation à destination du grand public », recommande la Dreal.