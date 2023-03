AtmoSud lance un nouvel indicateur de la qualité de l'air

L'association de surveillance de la qualité de l'air AtmoSud lance l'indicateur Icair, capable de mesurer, heure par heure, quatre polluants : le dioxyde d'azote (NO 2 ), l'ozone (O 3 ) et les particules fines PM2,5 et PM10 sur l'ensemble de la région Sud Provence-Alpes-Côte d'Azur.

Ce nouvel indicateur prend en compte les effets cumulatifs des différents polluants afin de mettre en évidence les zones à exposition multiple. Cet indicateur existe en version horaire « Icairh », avec une prévision sur 24 heures afin que l'utilisateur puisse prendre en compte, dans ses activités, le niveau de pollution. Il existe aussi en version annuelle « Icair365 ». « Dans sa version horaire, il se base sur les seuils de l'indice européen. Dans sa version annuelle, il utilise les lignes directrices de l'OMS (LD OMS) », précise AtmoSud.