Les ventes de pesticides ont augmenté de 8 % en 2018

En 2018, les quantités de matières actives contenues dans les produits phytopharmaceutiques vendus en France ont augmenté de 8 %, annonce l'Union des industries de la protection des plantes (UIPP), ce mardi 7 janvier.

Cette hausse « s'explique essentiellement par une anticipation des achats par les agriculteurs avant la hausse de la redevance pour pollution diffuse (RPD) entrée en vigueur le 1er janvier 2019 », justifie l'organisation professionnelle des producteurs de pesticides. Et de préciser que « ce phénomène avait déjà été observé lors des précédentes augmentations de la RPD en 2008 et 2015 ».

L'UIPP explique aussi enregistrer une hausse des ventes des produits à base de cuivre et de soufre. « Depuis 2010, la part des produits phytopharmaceutiques de biocontrôle ne cesse de progresser », constate l'UIPP, précisant que cette part a atteint 23,7 % des volumes vendus en 2017.

Sur les vingt dernières années, l'utilisation des pesticides a diminué de 40 %, ajoute l'organisation.