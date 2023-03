Autocars électriques : un nouveau financement de la Banque des territoires

La Banque des territoires offre une nouvelle solution de financement de flottes « vertes » dans le cadre de son plan climat et de la transformation énergétique des territoires. Les autorités organisatrices de la mobilité (AOM) et leurs délégataires ont désormais la possibilité de faire une demande de financement auprès de Verdibus Territoires pour l'acquisition d'autocars et autobus électriques. Ceux-ci sont en effet éligibles au programme dénommé Oblibus, financé par la Banque des territoires et la Banque européenne d'investissement (BEI) à hauteur de 200 millions d'euros.

Oblibus prend en charge « jusqu'à 100 % des coûts éligibles des projets », soit l'acquisition des autocars, batteries, et leurs infrastructures de recharge associées. Les hybrides (rechargeables ou non) ne sont pas éligibles à ce dispositif. L'innovation principale de ce prêt possible sur une durée de dix à vingt ans repose sur un taux d'intérêt évolutif inversement proportionnel au prix de l'électricité, ce qui permet de limiter l'exposition des AOM « à la variation du coût de l'énergie sur la durée de vie d'un autobus/autocar ». L'équilibre économique d'une nouvelle flotte de véhicules électriques est en effet dépendant des économies d'énergie pendant toute leur durée d'exploitation.