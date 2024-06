L'autoconsommation collective monte en puissance

Plus de 400 opérations d'autoconsommation collective sont actives à ce jour. Après les premiers tâtonnements, les projets deviennent plus importants, diversifiés, et posent de nouveaux défis et questions.

La croissance est exponentielle : de six opérations décomptées en 2018 à 428 projets actifs en mai 2024 (et 625 encore à l'étude). L'autoconsommation collective connaît une vraie dynamique. Aujourd'hui, 727 producteurs et 4 776 consommateurs sont embarqués dans une opération collective, pour une puissance totale de production de 33 619 kilovoltampères (kVA). « Ce dynamisme va très rapidement devenir un défi. On a tous appris à développer et gérer quelques opérations. Il faut désormais gérer ce passage à l'échelle », analyse Rémi Bastien, cofondateur et président d'Enogrid, qui organisait une journée spéciale, le 4 juin à Lyon.

« Le décollage a eu lieu entre 2021 et 2022, avec une multiplication par deux, chaque année, du nombre d'opérations, grâce à la législation et au marché », souligne Mohamed Lahjibi, chef de projet autoconsommation collective chez Enedis, en première ligne pour suivre ces évolutions. Le cadre réglementaire a progressivement été mis en place à partir de 2016 et renforcé au fur et à mesure des textes de loi sur l'énergie. La crise énergétique et l'envolée des prix ont fait le reste. « Avec la crise énergétique, on a commencé à s'intéresser à l'énergie et découvert la volatilité des prix. L'autoconsommation permet d'y répondre, en apportant une visibilité sur le prix de l'électricité à moyen terme, généralement un peu plus bas que le prix régulé, et une petite réduction du Turpe [tarif d'utilisation du réseau]. Le modèle économique se précise et devient intéressant », analyse Gregory Jarry, du cabinet de conseil Roland Berger.

Des projets plus grands et multiacteurs

Résultat : de plus en plus d'acteurs s'intéressent à ce type d'opérations. Au départ, celles-ci étaient surtout portées par des collectivités locales, souhaitant valoriser leurs toitures. « Aujourd'hui encore, six personnes morales organisatrices (PMO) sur dix sont des collectivités, dans une logique patrimoniale », indique Mohamed Lahjibi. Elles consomment en priorité l'énergie produite et revendent le surplus à des tiers (commerces, entreprises...). Mais, désormais, « la moitié des projets que l'on accompagne sont des projets multiacteurs », constate Titouan Cavan, responsable marketing chez Enogrid. Des projets portés par des bailleurs sociaux, des entreprises ou encore des zones d'activité économique.

“ On va aller vers des installations plus grandes, pour lesquelles une partie des investissements sera portée par les producteurs, via le tiers-investissement ” Gregory Jarry, cabinet de conseil Roland Berger « On est partis d'une maille liée uniquement au réseau électrique (raccordement au même poste de distribution) à une maille beaucoup plus lisible, uniquement géographique. Aujourd'hui, il y a trois mailles géographiques avec des règles claires, en termes de densité de population : 2 kilomètres, 10 ou 20 selon que l'on se situe en zone dense, périurbaine ou rurale », explique David Gréau, délégué général d'Enerplan. Ce qui a permis d'ouvrir le champ des possibles et d'augmenter la puissance des opérations.

De projets portant sur quelques dizaines ou centaines de kilowatts (70 kW en moyenne aujourd'hui), on est passé à des projets proches du plafond fixé à 3 mégawatts (MW). « Il y a une diversification des moyens de production. En nombre de projets, le photovoltaïque est ultra majoritaire, mais en puissance, l'hydroélectricité commence à prendre une vraie place, souligne Titouan Cavan. On accompagne des projets avec des centrales au fil de l'eau, comme celui de Cœur de Savoie, d'une puissance de 2 MW. L'éolien commence aussi à s'y intéresser, ce qui fera changer d'échelle les projets d'autoconsommation collective. »

Cependant, le recours à d'autres sources d'énergie est freiné par les plafonds fixés par la réglementation. « Le plafond de puissance est limitant pour l'éolien. Pourtant, des projets combinant solaire et éolien pourraient permettre un foisonnement de production », et donc coller davantage aux profils de consommations, estime David Gréau. Au contraire, des opérations portant uniquement sur le solaire misent sur le foisonnement des consommations et nécessitent de modifier certaines d'entre elles, pour accroître le taux d'autoconsommation. Quant au stockage, il entre encore difficilement dans l'équation économique des projets.

Un potentiel d'un gigawatt ?

Tous s'accordent pour dire que la dynamique enclenchée va se poursuivre et s'amplifier. « On est au tout début de l'histoire. L'autoconsommation collective représente seulement 1 % du solaire raccordé l'année dernière. Mais on peut atteindre 5 à 10 % avec le développement de photovoltaïque hors sol, avec les obligations de solarisation des sites tertiaires, industriels et des parkings. On va aussi aller vers des installations plus grandes, pour lesquelles une partie des investissements sera portée par les producteurs, via le tiers-investissement, plutôt que par le propriétaire du site lui-même », analyse l'expert de Roland Berger. Selon les projections du cabinet de conseil, en 2028, l'autoconsommation collective pourrait représenter 40 % du parc solaire hors sol et 65 % des nouvelles installations, soit un parc installé de 940 MW. Et le potentiel est bien plus grand puisque le solaire hors sol représente 11 GW aujourd'hui.

Un modèle qui reste complexe L'autoconsommation collective fait intervenir de nombreux acteurs : un ou plusieurs producteurs, des consommateurs, le gestionnaire de réseau… Chaque consommateur devra conclure un contrat avec chaque producteur. Idem pour la facturation. Il faut s'entendre sur un prix de vente, une clé de répartition de l'électricité, des clauses de sortie du projet pour les producteurs et les consommateurs, transmettre une convention au gestionnaire de réseau… Et chaque projet a ses spécificités.

« Avec quelques projets, on pouvait répondre point par point aux problématiques. Aujourd'hui, le sujet est : comment anticiper avec les milliers d'opérations à venir. Le numérique aura un rôle important à jouer, il faut construire les outils nécessaires et diminuer les coûts de gestion », estime Rémi Bastien, d'Enogrid. L'entreprise a développé plusieurs outils numériques pour faciliter les opérations en amont et en aval. Récemment, elle a également élaboré, dans le cadre d'un AMI lancé par l'Ademe, une sorte de « BlaBlaCar » de l'électricité (monenergiecollective.fr). L'objectif : mettre en relation producteurs et consommateurs. Mais, avant cela, le modèle économique devra être consolidé. Si la crise énergétique a attiré les convoitises, la baisse actuelle du prix de l'électricité refroidit les ardeurs de certains. Côté producteur, il faut avoir l'assurance de rentabiliser son investissement et de trouver des consommateurs prêts à s'engager sur plusieurs années. Pour les installations de moins de 500 kW, le tarif d'achat (S21) sécurise pour l'instant l'installation. Côté consommateur, il faut faire le pari d'un gain futur sur les factures d'énergie.

« Au démarrage, les projets n'étaient pas forcément rentables. Aujourd'hui, ce n'est plus le cas. Il y a un gain économique dans l'autoconsommation collective, mais surtout une stabilité dans le long terme. Ce modèle peut être intéressant sans les modes de soutien étatiques, qui ont été remis en cause récemment (notamment le S21). Avec la fin de l'Arenh [accès régulé à l'électricité nucléaire historique], les prix de l'électricité vont augmenter pour tout le monde », prédit Titouan Cavan. L'autoconsommation collective pourrait donc se révéler avantageuse…

« Les projets actuels portent sur des tarifs allant de 50 à 200 €/MWh, avec une tranche courante entre 90 et 140 €/MWh, ce qui correspond à la réalité du prix de l'électricité et aux coûts de développement », précise Benjamin Berthou, cofondateur et directeur des opérations d'Enogrid. Plusieurs modèles permettent également aux producteurs d'optimiser leur actif : une répartition saisonnière de la vente en autoconsommation collective ou au marché, ou encore un arbitrage en fonction des prix du marché spot. Dans ce cas, le producteur peut fixer un prix de vente en deçà duquel il vend aux autoconsommateurs (lors de prix bas ou nuls sur le marché par exemple). Il se rémunère ainsi sur le marché lorsque les prix sont hauts et permet aux autoconsommateurs d'accéder à un prix attractif le reste du temps. « Il faut trouver le modèle qui est gagnant-gagnant à tout moment », explique l'expert.