Autoconsommation solaire : Cime Capital lève 6 M€ auprès de Paris Fonds Vert

La société Cime Capital, spécialisée dans l'autoconsommation solaire, annonce une levée de 6 millions d'euros auprès de Paris Fonds Vert, le fonds de capital pour la transition écologique des métropoles, géré par Demeter et soutenu par la Mairie de Paris, pour le développement et la distribution de solutions d'autoconsommation solaire.

L'objectif de cette levée de fonds est de permettre à l'entreprise d'élargir sa gamme de solutions et d'accélérer son développement en France et en Europe, notamment dans les villes.

Cime Capital a déjà mis en place des solutions d'autoconsommation pour un immeuble 1900 à Paris 15ème et pour des écoles en Ile-de-France. La société compte capitaliser sur le plan solaire lancé par la région Ile-de-France pour développer ses installations photovoltaïques sur les toits des immeubles de Paris et de la région. Les gestionnaires des réseaux Enedis et RTE estiment que le marché de l'autoconsommation représentera 4 millions d'autoconsommateurs français d'ici 2030.