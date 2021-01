Cinq nouveaux OGM autorisés par l'Union européenne

La Commission européenne a autorisé, le 22 janvier, la mise sur le marché de cinq nouvelles variétés agricoles génétiquement modifiées destinées à l'alimentation humaine et animale (trois variétés de maïs et deux variétés de soja). Elle a par ailleurs renouvelé l'autorisation de trois variétés de maïs destinées à l'alimentation humaine et animale.

« Ces OGM ont tous fait l'objet d'une procédure d'autorisation complète et rigoureuse, y compris d'une évaluation scientifique favorable par l'Autorité européenne de sécurité des aliments (Efsa) », indique la Commission, qui rappelle que les autorisations délivrées ne couvrent pas la culture de ces variétés.