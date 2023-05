Auvergne-Rhône-Alpes : appel à manifestation d'intérêt pour des projets photovoltaïques dans les collectivités

L'Ademe et la CNR (Compagnie nationale du Rhône) lancent un appel à manifestation d'intérêt (AMI) « Valorisation de la ressource solaire photovoltaïque sur patrimoine public » en région Auvergne-Rhône-Alpes. À destination des collectivités territoriales de moins de 100 000 habitants et des syndicats d'énergie, cet AMI vise le développement et la concrétisation de projets photovoltaïques de puissance moyenne (maximum de 500 kWc), en toitures et ombrières de parkings des collectivités.

Cet objectif de massification devrait également permettre d'atteindre « un taux d'équipement à la hauteur des enjeux de la transition énergétique » ainsi que les objectifs régionaux, tout en structurant la filière photovoltaïque sur bâtiments et ombrières de parkings par la création d'emplois.

L'enveloppe totale à disposition s'élève à 1 million d'euros, pour une contribution partagée à moitié entre l'Ademe et la CNR. Les lauréats seront accompagnés durant trois ans : le soutien financier permettra de rémunérer un chargé de développement photovoltaïque employé par la structure lauréate, « dans l'optique d'une pérennisation du poste ». Le dépôt de candidatures est ouvert jusqu'au 21 août 2023.