Ville et aménagement durable (VAD), centre d'échanges et de ressources sur ces enjeux en Auvergne-Rhône-Alpes, lance un appel à projets consacré l'habitat durable, à destination des collectivités de la région. Cet appel à projets s'intéresse à l'habitat comme milieu de vie. Les collectivités territoriales sont invitées à « coconstruire des recommandations pour concrétiser des projets d'habitat frugal, désirable, accessible et abordable ». L'appel à projets est ouvert jusqu'au 31 janvier 2023.