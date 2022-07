Aviation durable : le Parlement européen vote pour des carburants verts et un étiquetage adapté

À partir de 2024, les voyageurs empruntant les lignes aériennes européennes pourront peut-être commencer à choisir leur compagnie et leur vol en fonction de leurs performances environnementales. Dans leur proposition de législation, adoptée jeudi 7 juillet en séance plénière, dans le cadre de l'initiative ReFuelEU, les eurodéputés chargent, en effet, la Commission européenne de créer un système d'étiquetage vert pour ce secteur à cette échéance.

Ensuite, celui-ci devra se mobiliser pour accroître la part des carburants durables dans le total de l'offre proposée dans les aéroports de l'UE. Conformément au projet de la commission des transports et du tourisme du Parlement, voté le 27 juin dernier, les eurodéputés laissent jusqu'en 2025 aux compagnies et aux aéroports pour s'y préparer. Ensuite, ils devront fournir au minimum 2 % de carburants renouvelables dans leur mix. En 2040, cette exigence atteindra 37 % pour finir, en 2050, à 85 %. Outre l'électricité et l'hydrogène, ce mix pourra comprendre des carburants de synthèse, des carburants issus de résidus agricoles et sylvicoles, d'algues, de biomasse ou d'huiles de cuisson usagées, mais aussi de carbone recyclé, de graisses animales ou de distillats.