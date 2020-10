Dans une nouvelle décision juridique que nous commente Adrien Fourmon du cabinet Jeantet, la Cour de cassation qualifie le développement de l'énergie éolienne d'intérêt public. Une avancée selon lui pour les développeurs de parcs.

La notion de trouble anormal du voisinage est régulièrement invoquée par les riverains opposant des parcs éoliens, notamment lorsque ces derniers ne sont pas parvenus à faire annuler, devant le juge administratif, l'arrêté autorisant sa construction et son exploitation. Le recours à cette notion leur ouvre une nouvelle voie contentieuse, cette fois devant le juge civil, leur permettant de demander la réparation du préjudice qu'ils estiment avoir subis du fait de la présence des éoliennes et de leur fonctionnement.

Telle était la configuration du litige pour lequel la Cour de cassation a rendu un arrêt très commenté, le 17 septembre dernier.

Pas de troubles anormaux dans cette affaire

Dans cette affaire, un couple avait assigné une société exploitant un parc éolien, en vue d'obtenir la réparation des préjudices occasionnés par les éoliennes qu'elles exploitent, au motif que ces dernières généraient selon eux, des troubles anormaux du voisinage.

En l'occurrence, la Cour de cassation a, tout comme l'avait déjà fait la Cour d'appel d'Amiens, rejeté la demande des consorts P. en jugeant qu'aucun trouble du voisinage n'était caractérisé en l'espèce.

La Cour de cassation procède à un raisonnement en deux temps, tout d'abord en constatant l'existence et la consistance des troubles prétendument subis, puis en appréciant si ces troubles dépassent les inconvénients normaux du voisinage, en mettant alors en balance ces éventuels troubles avec les divers droits et intérêts en présence.

Des niveaux sonores règlementaires dans un "paysage rural ordinaire"

Sur le premier volet, elle relève tout d'abord que les rapports d'expertise et le constat d'huissier produits à l'instance, constataient que le volume des émissions sonores généré par les éoliennes, était inférieur aux seuils prévus par la réglementation. A savoir l'annexe I de l'arrêté du 26 août 2011 relatif aux installations de production d'électricité utilisant l'énergie mécanique du vent au sein d'une installation soumise à déclaration au titre de la rubrique 2980 de la législation des installations classées pour la protection de l'environnement. Sur le fondement de ces mêmes pièces, la Cour de cassation constate également que le bois situé entre les propriétés des requérants et le parc éolien « formait un écran sonore et visuel réduisant les nuisances occasionnées aux habitants ». En outre, elle précise que la distance entre les éoliennes et les habitations était bien, conformément à l'article L. 515-44 du code de l'environnement, supérieure à 500 mètres. Enfin, elle ajoute que même s'il est élégant et paisible, le hameau dans lequel résident les requérants, demeure « situé dans un paysage rural ordinaire ». Par conséquent, les effets des troubles subis par les consorts P. étaient donc relativement limités.

L'énergie éolienne est d'intérêt public

Poursuivant sur le second volet de son raisonnement, la Cour de cassation rappelle tout d'abord, les principes selon lesquels « nul n'a un droit acquis à la conservation de son environnement » et que « le trouble du voisinage s'apprécie en fonction des droits respectifs des parties ». Relevons d'ailleurs qu'elle avait déjà fait usage du premier principe dans un arrêt du 21 octobre 2009, pour considérer qu'un plan local d'urbanisme pouvait toujours remettre en question l'environnement d'une construction (Cour de cassation, 3ème civ., 21 octobre 2009, n° 08-16.692). Elle confirme ensuite l'appréciation retenue par la Cour d'appel, qui avait jugé que « la dépréciation des propriétés concernées, évaluée par expertise à 10 ou 20 %, selon le cas, dans un contexte de morosité du marché local de l'immobilier, ne dépassait pas, par sa gravité, les inconvénients normaux du voisinage, eu égard à l'objectif d'intérêt public poursuivi par le développement de l'énergie éolienne ».

L'absence d'anormalité du trouble résulte ici d'une part, de la faible dépréciation de la valeur du bien des requérants du fait du fonctionnement du parc éolien et d'autre part, de l'importance de l'objectif d'intérêt public que constitue le développement de parcs éoliens, qui a lui-même pour finalité de contribuer à l'accroissement de la production des énergies renouvelables.

Une appréciation du trouble sur le terrain

Cette dernière circonstance est en l'occurrence, une réelle avancée dans ce type de contentieux, au profit des exploitants de parc éolien. En effet, en qualifiant le développement de l'énergie éolienne d'intérêt public, la Cour de cassation, semble faire primer cet objectif sur les intérêts privés en cause.

Cette décision aura en outre, peut-être pour conséquence de mettre un coup d'arrêt à la tendance de certains juges du fond à faire droit aux demandes de réparation formées par des riverains de parc éolien sur le fondement de la notion de troubles anormaux du voisinage (voir par exemple Cour d'appel de Toulouse, 1re chambre, 9 Mars 2020, n° 17/04106).

Néanmoins, la portée de cette jurisprudence doit, à ce stade, être relativisée. En effet, la Cour de cassation confirme de manière évidente que l'appréciation du trouble se fait in concreto. Il s'ensuit que tout dépend donc de la configuration des lieux mais aussi des particularités de la zone où sont installées les éoliennes. En ce sens, il sera plus difficile pour les riverains d'un parc éolien habitant un site ou un paysage ordinaire comme c'était le cas dans l'arrêt de la Cour de cassation commenté, de démontrer l'existence d'un trouble anormal du voisinage, que pour ceux résidant dans un paysage au caractère remarquable. Une appréciation au cas par cas paraît donc s'imposer.

Ajoutons enfin que dans un précédent arrêt rendu en 2017, la Cour de cassation avait indiqué que les tribunaux judiciaires ont en toute circonstance « compétence pour se prononcer (…) sur les dommages-intérêts à allouer aux tiers lésés par le voisinage d'une telle installation classée ». En revanche, ils ne sont compétents pour prononcer des « mesures propres à faire cesser le préjudice que cette installation pourrait causer dans l'avenir », que si « ces mesures ne contrarient pas les prescriptions édictées par l'administration en vertu des pouvoirs de police spéciale qu'elle détient » (Cour de cassation, 1ère civ., 25 janvier 2017, n° 15-25.526). En l'absence de cette condition, le juge administratif redeviendrait alors compétent pour apprécier du bien-fondé de ces mesures.

Avis d'expert proposé par Adrien Fourmon, avocat en droit public et en énergies renouvelables au cabinet Jeantet