Bisphénol A dans les vêtements : la Commission européenne lance une consultation publique

Le 26 octobre, le Comité scientifique pour la sécurité des consommateurs de la Commission européenne a publié son avis préliminaire sur les risques liés à la présence de Bisphénol A (BPA) dans les articles vestimentaires. Pour rappel, en novembre 2019, l'exécutif européen a tiré la sonnette d'alarme, après avoir retrouvé des taux élevés de BPA dans des chaussettes pour nourrissons et jeunes enfants en Espagne. La Commission européenne s'inquiète également du risque pour les femmes enceintes et l'enfant à naître.

Cet avis préliminaire rendu par le Comité scientifique était attendu pour mars 2020. Les experts ont examiné les données disponibles sur la présence et l'activité du bisphénol A dans les articles vestimentaires. Ils ont pris en compte des avis adoptés sur les limites d'ingestion tolérables et le cadre législatif appliqué dans d'autres produits (matériaux en contact avec les denrées alimentaires, jouets et papier imprimé).

La Commission invite les parties prenantes à soumettre leurs commentaires sur cet avis scientifique avant le 7 décembre 2020. Bruxelles a commandé ce rapport pour l'aider à évaluer le risque de présence de BPA dans les vêtements. La Commission pourrait modifier la législation sur les produits chimiques et/ou prendre de nouvelles mesures au titre de la Directive sur la sécurité générale des produits.

Dans son avis, le Comité scientifique propose une limite de concentration d'environ 145 mg BPA/kg dans les textiles « à titre préventif pour assurer la protection des consommateurs ». Cette valeur « est prudente et conforme » à la valeur limite de 130 mg/kg, proposée en 2019 par l'Agence européenne des produits chimiques (Echa), pour réduire le risque de sensibilisation cutanée dû au BPA dans les textiles.