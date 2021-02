En 2019, la France a réduit de 1,7 % ses émissions de gaz à effet de serre (GES), annonce le ministère de la Transition écologique. Selon l'estimation actualisée du Centre interprofessionnel technique d'études de la pollution atmosphérique (Citepa), les émissions de GES françaises pour l'année 2019 sont de 437 millions de tonnes de CO 2 (Mt CO 2 ) (contre une première estimation à 441 MtCO 2 ).

Pour le ministère, « le niveau d'émissions de 2019 montre donc que le budget carbone de la Stratégie nationale bas carbone (443 MtCO 2 ) est respecté avec une marge de 6 MtCO 2 , et la baisse 2019/2018 est supérieure à la baisse moyenne attendue par la trajectoire de la SNBC entre ces deux années (-1,5 % par an) ».

Cet enthousiasme n'est pas du tout partagé par certains acteurs de la société civile, à l'image de Maxime Combes qui dénonce une communication « mensongère, grotesque et indigne ».