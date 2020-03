Banque des Territoires : les communes peuvent comparer la consommation énergétique de leur patrimoine

La Banque des Territoires, filiale de la Caisse des Dépôts, lance « Mon Comparateur énergétique ». Ce nouveau service en ligne permet à toute commune française de comparer la consommation énergétique de l'ensemble de son patrimoine public ou d'un seul bâtiment, avec une commune du même type (taille et climat). Des données complémentaires de compréhension de l'empreinte énergétique de la commune sont également fournies (sources open data) ainsi que des conseils et informations pour réduire la consommation de la collectivité.

Les équipes du département de la Stratégie digitale et de la direction de l'Investissement de la Banque des Territoires ont conçu cet outil, en collaboration avec l'entreprise Deepki. Ce service en ligne va être testé pendant six mois sur la plateforme digitale de la Banque des Territoires, « avant d'envisager sa possible industrialisation sur le long terme ».

Ce projet s'inscrit dans la mission « d'accélération » de la rénovation énergétique des bâtiments publics que porte la Banque des Territoires, souligne Blandine Calcio-Gaudino, responsable du pôle en charge de l'outil à la Banque des Territoires. « Notre collaboration avec les équipes de Deepki, qui maîtrisent les données liées à l'efficacité énergétique d'un patrimoine (…), apporte une brique complémentaire digitale qui permet de sensibiliser les collectivités à l'enjeu crucial de réduction des passoires thermiques », ajoute-t-elle.

La Banque des Territoires prévoit une enveloppe de 2,5 milliards d'euros d'ici 2022, pour soutenir la rénovation énergétique du patrimoine des collectivités.