Les banques rejoignent l'initiative FAIRE pour favoriser la rénovation des bâtiments

À l'initiative des ministres de la Transition écologique et du Logement, plusieurs réseaux bancaires et établissements de crédits s'engagent à amplifier leur action en faveur de la rénovation énergétique des logements. Le Crédit Agricole Seine-Normandie, Crédit Agricole Consumer France, BNP Personal Finance (Cetelem), Cofidis, Domofinance, Franfinance ainsi que l'Association Française des Sociétés Financières (ASF) ont donc signé la charte « Engagé pour FAIRE », ainsi qu'un avenant spécifique au secteur bancaire.

Les signataires de la charte s'engagent à construire une offre de financement adaptée à la rénovation énergétique, par exemple par le biais d'offres « packagées » intégrant à la fois une avance des aides publiques et un prêt sur le montant restant à la charge des ménages. Ils formeront également les personnels bancaires aux enjeux de la rénovation énergétique afin qu'ils puissent bien orienter et inciter les ménages dans leurs projets. L'information des particuliers est également cruciale. Les banques devront faire connaître le réseau FAIRE et les aides publiques, notamment « l'éco-prêt à taux zéro » (prêt financier à taux zéro qui permet de financer ses travaux de rénovation énergétique de logements jusqu'à 30 000 €) lorsqu'elles le commercialisent.

L'État compte aussi sur elles pour faire remonter les situations litigieuses, dont l'utilisation frauduleuse de la mention « RGE » (Reconnu garant de l'environnement). Les pouvoirs publics et l'Ademe (Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie) mettront à la disposition des acteurs financiers, des outils de simulation des aides à la rénovation énergétique et valoriseront les opérateurs engagés.