L'Avere prend le pouls de l'installation des bornes de recharge en immeubles

L'association de promotion du véhicule électrique (Avere-France) a lancé, début 2024, un baromètre consacré aux infrastructures de recharge dans les immeubles. Sachant qu'un Français sur deux vit en résidentiel collectif et que pour 83 % des propriétaires de véhicules électriques la recharge s'effectue à domicile, la dynamique d'installation sur ce segment est un enjeu important pour le déploiement de la mobilité électrique. Réalisé en partenariat avec Enedis et l'Association française des opérateurs de recharge (Afor), le baromètre vient de livrer ses premiers chiffres.

Le premier trimestre 2024 affiche ainsi une belle progression par rapport au dernier trimestre 2023 : le nombre de points de recharge installés par des opérateurs privés en immeubles grimpe de 17,2 % et le nombre d'immeubles équipés de 15,7 % entre les deux périodes. « On a noté une accélération des demandes, confirme Olivier Safar, président de l'Union des professionnels de l'immobilier (Unis) d'Île-de-France. Surtout depuis la mise en place du financement de Logivolt pour les parties communes. » La filiale de la Banque des territoires créée en 2021 assume l'intégralité des dépenses liées à la mise à niveau de l'infrastructure électrique collective (câblage, disjoncteurs…) nécessaire au déploiement des bornes. Selon les derniers chiffres de l'entreprise, 4 100 copropriétés ont fait appel à elle, ce qui représente plus de 71 000 places raccordables.

Mais l'appui financier ne suffit pas à généraliser la recharge en copropriétés. « Le sujet n'est pas de convaincre, c'est d'informer », estime Michel Dubois, conseiller spécial à la présidence de l'Union nationale des propriétaires immobiliers (UNPI). Pour répondre à ce besoin d'informations, l'Avere vient de mettre à jour sa plateforme internet « Je roule à l'électrique » destinée aux étudiants, aux collectivités et aux syndics. Une mine d'informations pour oser passer à l'électrique dans le collectif.