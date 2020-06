Caussade : une nouvelle expertise pour « un retour au cadre légal »

Proposer une méthode de concertation mais également un processus de décision pour permettre un « retour au cadre légal » pour la controversée retenue de Caussade : c'est l'un des objectifs fixés à une mission d'inspection composée de hauts fonctionnaires par le Gouvernement, mi-mai.

Après plusieurs tentatives infructueuses, le projet de la chambre d'agriculture du Lot-et-Garonne de créer une retenue d'eau sur le ruisseau de Caussade, sur la commune de Pinel-Hauterive (Lot-et-Garonne), avait finalement reçu l'aval, en juin 2018, de la préfecture du Lot-et-Garonne. Cette autorisation avait ensuite été retirée par cette même préfecture à la demande des ministères de la Transition écologique et de l'Agriculture. La chambre d'agriculture a néanmoins finalisé la construction de la retenue dans un climat de fortes tensions.

La lettre de mission demande, dans un premier temps, une analyse des actions à conduire pour maîtriser les risques de la retenue, construite par les agriculteurs. Dans un second temps, elle requiert d'examiner les caractéristiques techniques que devrait remplir un projet de retenue multi-usages pour respecter la réglementation, dont le schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux du bassin Adour-Garonne. Enfin, les hauts fonctionnaires se pencheront sur les actions à conduire pour garantir la sécurité de l'ouvrage « dans l'hypothèse où celui-ci viendrait à être autorisé et pérennisé en tout ou partie ». Ils pourront s'appuyer sur l'approche des projets de territoire pour la gestion de l'eau.

« Je suis scandalisé de lire dans la lettre ordonnant cette mission, combien la régularisation du barrage est l'orientation choisie : c'est une véritable prime à la délinquance écologique. Quand l'ordre public sera-t-il rétabli et les sanctions appliquées ? » a réagi Arnaud Schwartz, président de de France Nature Environnement.

L'association a engagé plusieurs actions contre cette retenue : une plainte auprès de la Commission européenne mais également des procédures administratives.

Le tribunal administratif de Bordeaux vient de rejeter l'une d'elles : un référé mesures utiles qui demandait à ce que la préfète ordonne l'exécution de la vidange de la retenue d'eau ainsi que la suspension administrative de son exploitation. Ce dernier oppose notamment qu'une démarche de concertation a été engagée par l'État.

Note Le Conseil général de l'environnement et du développement durable (CGEDD), le Conseil général de l'alimentation, de l'agriculture et des espaces ruraux (CGAAER) et l'Inspection générale de l'administration.