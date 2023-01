Emballages alimentaires : Open Food Facts et l'Ademe référencent leurs caractéristiques

Ce jeudi 12 janvier, Open Food Facts a officiellement lancé une application mobile de collecte des données des emballages alimentaires. Pour ce projet, l'association, créée en France en 2012 pour rendre accessible l'information alimentaire, s'est associée à l'Agence de la transition écologique (Ademe). Objectif : collecter un large éventail de données sur les emballages alimentaires, les consolider, les mettre à jour régulièrement et les rendre publiques et permettre de réduire leur impact environnemental.

Concrètement, le projet « plein pot sur les emballages » s'appuie sur la participation des citoyens qui sont invités, par le biais de l'application, à renseigner la base de données en décrivant (forme et matériaux) et en pesant (après lavage et séchage) les emballages alimentaires issus de leur consommation. Open Food Facts et l'Ademe espèrent aussi qu'un maximum de producteurs accepteront de partager les données dont ils disposent concernant leurs emballages.

Combler l'absence de données publiques

La démarche s'inspire de celle mise en œuvre dans le domaine alimentaire (la démarche d'Open Food Facts a activement nourri les travaux sur l'affichage environnemental mis en œuvre en application de la loi Climat et résilience). Elle vient aussi directement compléter la première approche sur les aliments, puisqu'en moyenne 10 % de leur impact environnemental est lié à l'emballage, explique Open Food Facts.

Aujourd'hui, l'emballage alimentaire représente 69 % des emballages mis sur le marché, pour un poids total de l'ordre de 4,25 millions de tonnes, explique les deux acteurs. Bien sûr, ils génèrent de nombreux impacts environnementaux, auxquels les consommateurs et les entreprises sont sensibilisés. Pour autant, Ils restent méconnus. Quel est le poids de tel ou tel emballage ? Quelle est sa composition ? Combien d'unités d'emballage pour un produit donné ? Autant d'informations inexistantes ou, tout au moins, non publiques.

La base de données d'Open Food Facts doit combler ce vide. Elle permettra, par exemple, de comparer les emballages de différentes marques pour un même produit. Une démarche utile pour les entreprises dans une optique de benchmark ou d'écoconception. Elle permettra aussi de réaliser des travaux de recherche en mettant à disposition des données brutes et fiables. Autre utilisation possible des données : la comparaison des emballages selon les pays ou dans le temps. À titre d'exemple, les premières collectées montrent qu'une bouteille d'eau Evian de 1,5 litre est passée d'un poids de 46,27 g en 1971 (en polychlorure de vinyle, PVC), à 38 g en 2008 et 27,16 g aujourd'hui (en polyéthylène téréphtalate, PET).