Une cartographie des bâtiments au service de la rénovation énergétique

Dans le cadre du programme Profeel éligible aux certificats d'économies d'énergie (CEE), le Centre scientifique et technique du bâtiment (CSTB) a développé une base de données nationale des bâtiments (BDNB). Pour chaque bâtiment résidentiel ou non résidentiel, localisé en France métropolitaine ou en Corse, la base de données établit une fiche d'identité personnalisée avec plus de 250 informations disponibles.

Cette base est accessible en ligne depuis le portail data.gouv.fr. Son objectif est faire connaître l'état du parc existant, afin d'évaluer le gisement de réduction de l'empreinte énergie-carbone. La base aide à cibler et à quantifier les bâtiments à traiter pour accompagner les territoires, les bailleurs et les propriétaires dans leur stratégie de rénovation énergétique.

Pour chaque bâtiment, la BDNB renseigne notamment son histoire administrative, sa morphologie, les matériaux utilisés pour sa construction, ses équipements techniques, son mode de chauffage, une estimation de son étiquette du diagnostic de performance énergétique (DPE) en l'état et après rénovation, sa valeur verte… La BDNB intègre également les consommations énergétiques publiées en données ouvertes [Service des données et études statistiques (SDES), données locales de l'énergie]. Un algorithme prédit les valeurs probables des données manquantes. Des modèles physiques simulent les performances de chaque bâtiment, notamment sa consommation d'énergie.