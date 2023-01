Un gros avantage de la végétalisation des toitures est la rétention des eaux pluviales, explique Pierre Georgel, président de l'entreprise Écovégétal. Il nous présente quelques-uns de ses chantiers.

Écovégétal est une entreprise, située à Broué dans l'Eure-et-Loir, spécialisée dans les toitures végétalisées et les parkings perméables. Depuis vingt ans, la société a végétalisé plus de 7 millions de mètres carrés. Elle se place parmi les leaders sur ce marché en France, avec plus de 3 millions de mètres carrés de toitures végétalisées et plus de 4 millions de mètres carrés de parkings perméables réalisés à ce jour.

Lors du salon Batimat, en octobre 2022, Pierre Georgel, président d'Ecovégétal, a partagé les retours d'expérience de quelques-uns de ses chantiers situés dans les Alpes, en Corse ou en milieu urbain, de toitures-terrasses végétalisées et leur capacité à gérer les eaux pluviales. Il est convaincu qu'on peut végétaliser des toitures pérennes « partout en France ».

