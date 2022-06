Bâtiment : un nouvel outil pour rendre accessible la démarche Haute qualité environnementale (HQE)

L'Alliance HQE-GBC a lancé un nouvel outil gratuit en ligne qui permet aux acteurs de la construction de découvrir la démarche Haute qualité environnementale (HQE). Avec cet outil baptisé « HQE pour tous », les professionnels peuvent réaliser l'autodiagnostic d'un projet de bâtiment durable. « Une synthèse permet d'identifier précisément les leviers à actionner pour chaque thème de la HQE. À l'issue de la démarche, l'outil propose les liens vers les certificateurs, seuls habilités à attester des performances environnementales du bâtiment concerné au regard des critères HQE », explique l'Alliance HQE-GBC.

L'outil numérique « HQE pour tous » a été conçu pour le bâtiment. En ce qui concerne l'aménagement, l'association proposera un nouvel outil en ligne afin de faciliter la prise en main des indicateurs quartiers qu'elle a publiés, en mars dernier.

« Avec cet outil, nous avons l'ambition de vulgariser et de rendre lisible la HQE à travers l'utilisation d'un outil numérique didactique et ludique. Cet outil s'inscrit dans une démarche de sensibilisation et d'apport d'informations sous la forme d'un concept encourageant et non culpabilisant pour l'utilisateur », a déclaré Marjolaine Meynier-Millefert, présidente de l'Alliance HQE-GBC.