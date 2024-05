Goflex, un nouvel outil pour aider les bâtiments à consommer au bon moment

La FNCCR, RTE, le Gimelec et l'fpeb lancent Goflex, le « nutriscore » de la flexibilité électrique pour le parc tertiaire, qui dispose de sa plateforme de mise en relation avec les fournisseurs d'énergie et les agrégateurs.

La flexibilité énergétique existe et est déjà éprouvée dans le secteur industriel en France. C'est au tour des bâtiments tertiaires d'être interpellés pour participer à l'effort d'effacement des consommations, lorsque l'équilibre entre l'offre et la demande d'électricité sur le réseau n'est pas assurée. Tel est l'objectif fixé par le gestionnaire du réseau de transport d'électricité RTE, aux côtés de la Fédération nationale des collectivités concédantes et régies (FNCCR), du Gimelec, groupement des industries de l'intelligence énergétique, et de l'Institut français pour la performance du bâtiment (Ifpeb). Ce 28 mai, les quatre organismes ont lancé la plateforme en ligne Goflex (1) pour mettre en relation les propriétaires et gestionnaires publics et privés de bâtiments tertiaires, dont la puissance électrique peut être modulée, et des agrégateurs d'énergie pour valoriser ces efforts.

Caractériser le potentiel de flexibilité des bâtiments tertiaires

La flexibilité électrique d'un bâtiment est sa capacité à moduler son appel de puissance aux heures de pointe et à « consommer au bon moment », explique Delphine Eyraud, déléguée bâtiments au Gimelec. Il s'agit aussi d'ajouter de la flexibilité au pilotage des bâtiments pour qu'ils tirent parti des périodes, durant lesquelles l'électricité est moins chère, complète Yannick Jacquemart, directeur Nouvelles Flexibilités pour le système électrique chez RTE.

À noter : les 922 millions de m² de bâtiments tertiaires contribuent aux pointes de consommation nationale, en particulier le matin. Ils représentent ainsi en hiver, entre 7 h et 11 h, près d'un tiers de la consommation française. Parallèlement, les usages les plus fortement consommateurs sont pour la majeure partie modulables, tels que le chauffage et la ventilation, et de plus en plus souvent décalables, tels que la recharge des véhicules électriques.

Alors, pour faire prendre conscience du potentiel de flexibilité, le Gimelec et l'Ifpeb ont travaillé sur la méthodologie Goflex permettant à tout gestionnaire de bâtiment tertiaire de l'évaluer. Ce potentiel prend aujourd'hui la forme d'une « étiquette Goflex » basée sur trois critères : « sa classe de système de pilotage (note de A à D), sa puissance modulable réelle (en kW) et son effort consenti à la flexibilité (en %) », précise Delphine Eyraud.

Une plateforme pour rapprocher l'offre et la demande sur les marchés d'effacement

L'autre rôle de la plateforme Goflex consiste à mettre en relation les propriétaires de bâtiments tertiaires avec des opérateurs et agrégateurs d'effacement pouvant valoriser économiquement leurs capacités. Pour l'heure, 70 bâtiments tertiaires publics et privés se sont inscrits sur la plateforme. Son accès est gratuit pendant les deux premières années de sa création et le restera pour les maîtres d'ouvrage publics. Les partenaires invitent aussi de nouveaux gestionnaires du parc tertiaire à rejoindre leur démarche.

Par ailleurs, les collectivités déjà participantes se sont engagées via le programme de CEE Eff'Actee, porté par la FNCCR, pour accompagner la flexibilité et l'effacement des consommations électriques des bâtiments tertiaires publics. La fédération propose d'aider les collectivités à auditer leurs bâtiments pour déterminer leur potentiel d'effacement, à s'outiller pour mieux suivre leur consommation et à contractualiser, à terme, avec des opérateurs pouvant les rémunérer, indique Guillaume Perrin, directeur du programme Actee à la FNCCR. Lancé en mars 2024, le nouvel appel à projet Eff'Actee+ est doté de 3 millions d'euros et a pour objectif d'accompagner 50 collectivités.

Sans oublier que la démarche de flexibilité dans le tertiaire est également encouragée à travers les obligations prévues par les deux décrets Tertiaire et Bacs. « Les bâtiments tertiaires vont devoir s'équiper, du fait du décret Bacs, d'ici 2027 au plus tard, en systèmes de pilotage qui permettent soit d'adapter la consommation au juste nécessaire, c'est la sobriété ; soit de décaler et moduler leur consommation, de manière automatisée et programmée, c'est la flexiblité », rappelle Delphine Eyraud du Gimelec.

Ainsi, selon les quatre partenaires, la flexibilité de la demande dans l'ensemble des bâtiments tertiaires pourrait représenter au quotidien près de 2 à 3 gigawatts (GW) et, d'après la Commission de régulation de l'énergie (CRE), jusqu'à 6 GW les jours de pointe en hiver. À eux seuls, les bâtiments tertiaires des collectivités représentent 40 % du bâti tertiaire et représentent donc un gisement de flexibilité non négligeable.