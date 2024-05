Production de batteries : Prologium va installer un centre de recherche à Paris-Saclay

L'entreprise taïwanaise Prologium a décidé d'installer son premier centre de recherche en dehors de Taïwan à Paris-Saclay (Essonne). Le fabriquant de batteries pour véhicules électriques veut y améliorer sa technologie de batterie au lithium-céramique qu'il développe depuis 2006. Le centre français travaillera donc en collaboration avec celui de Taïwan, mais aussi avec le CEA afin d'optimiser le modèle de batterie en vue de sa fabrication à grande échelle. Pour l'instant, l'entreprise a mis au point une ligne de production pilote à Taïwan qui devrait livrer les premières batteries aux constructeurs automobiles partenaires pour des tests courant 2024. « Notre ligne pilote de production, à l'échelle du gigawatt et inaugurée en janvier à Taïwan, témoigne concrètement de notre passage réussi de la recherche à la production de masse. Nous entamons la dernière ligne droite : des lignes de production vers le marché », a déclaré Vincent Yang, fondateur et président de Prologium.

À Saclay, le centre de R&D comprendra deux laboratoires : L'Odyssée, prévu pour ouvrir ses portes en 2024, et L'Iliade, un centre de laboratoire à grande échelle qui devrait ouvrir en début de l'année 2025. Ce centre de recherche permettra à Prologium de travailler avec l'industrie européenne afin notamment de concevoir une chaîne de fabrication et d'approvisionnement idéalement européenne en vue de l'ouverture de sa gigafactory à Dunkerque (Nord). D'ailleurs, l'entreprise vient de signer un partenariat avec Arkema, le spécialiste des matériaux de spécialité qui possède un centre de recherche consacré aux batteries à Lyon (Rhône), pour développer des matériaux avancés adaptés aux batteries céramiques au lithium.

Le fabricant a aussi annoncé une coopération avec le spécialiste de l'automatisation Schneider Electric pour la conception de sa future gigafactory dunkerquoise. Annoncée il y a un an lors de l'édition 2023 de Choose France, cette usine devrait commencer à produire début 2027. Les consultations publiques et les grandes lignes architecturales ont été finalisées en 2023. Les évaluations environnementales donnant lieu aux demandes d'autorisation (DDAE) et les procédures d'obtention du permis de construire ont été déposées début mai.