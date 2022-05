Batteries : un nouveau laboratoire se consacre à améliorer leurs performances

« Améliorer les performances des matériaux constituant les batteries lithium-ion ou lithium-soufre est un enjeu prioritaire pour répondre aux besoins en énergie portable », affirment le groupe chimiste français Arkema et le Centre national de la recherche scientifique (CNRS). Le 3 mai, ces derniers ont annoncé s'associer à l'université Claude-Bernard-Lyon-I et à l'école d'ingénieurs CPE Lyon dans la création d'un laboratoire commun spécialisé dans la conception de matériaux destinés aux futures générations de batteries.

L'iHub Poly-9 se focalisera sur l'utilisation de polymères fluorés dans la fabrication de liants de cathodes et de revêtements de séparateurs, lesquels participent à améliorer les performances des composants des batteries. Les scientifiques impliqués dans ce nouveau laboratoire s'intéresseront plus précisément au polyfluorure de vinylidène (ou PVDF) et à ses copolymères. Ces thermoplastiques très résistants sont synthétisés dans des réacteurs capables de soutenir des pressions de 100 bars et sont, selon Arkema.

Intégré au laboratoire de recherche C2PM (pour Catalyse, polymérisation, procédés et matériaux) à Lyon, l'iHub Poly-9 disposera d'un espace de 50 m2 et d'équipements réservés exclusivement à la poursuite de cinq doctorats consacrés à l'étude de la synthèse et de la conception de ces polymères. Il sera également rattaché au centre d'excellence « batterie » d'Arkema, inauguré en novembre dernier dans l'usine de Pierre-Bénite, en banlieue lyonnaise.