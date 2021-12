Batteries : TotalEnergies ouvre le plus grand site de stockage de France

Ce lundi 21 décembre, TotalEnergies a mis en service son nouveau site de stockage d'énergie par batteries, près de Dunkerque (Nord) – le plus grand de France. « Nous sommes fiers de la mise en service du plus grand site de stockage en France et d'apporter ainsi notre concours à RTE, gestionnaire du réseau, pour en garantir la stabilité et permettre un développement accru des énergies renouvelables », a déclaré Vincent Stoquart, directeur chargé des énergies renouvelables chez Total. Ce site est le résultat d'un appel d'offres long terme (AOLT) lancé par le gestionnaire du réseau électrique, RTE, en février 2020. Ce dispositif a pour but de soutenir le développement de 253 mégawatts (MW) de nouvelles capacités de stockage et de 124 MW de capacités supplémentaires d'effacement de consommation.

Le site en question se situe sur l'ancienne raffinerie des Flandres de Total, à Mardyck. Pour rappel, elle avait été reconvertie en « Établissement des Flandres » en 2010, réunissant un centre d'assistance technique et une école de formation. Le nouveau site de stockage se compose de 27 conteneurs d'une capacité de stockage de 2,5 mégawattheures (MWh), pour une capacité totale estimée plutôt à 61 MW / 61 MWh – soit environ trois fois plus que le site expérimental Ringo de RTE, en Côte-d'Or. Ces conteneurs-batteries ont été conçus par Saft, une filiale de Total spécialisée dans les batteries. Ils participeront à « garantir la sécurité du réseau en servant de réserve primaire ». La mise en service du site a été progressive : une première tranche de 25 MW, seulement, était disponible depuis janvier 2021.