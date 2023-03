Le Symbiote Mouvement, syndicat multi branches des industries et des opérateurs de la transition énergétique, annonce l'arrivée de Béatrice Guillemont au poste de directrice générale.

Ancienne directrice générale de l'association de lutte contre la corruption et pour l'éthique en politique Anticor, Béatrice Guillemont est entrée en fonction chez Symbiote Mouvement le 1er février 2023. Elle est notamment diplômée d'un master en droit des énergies et d'un doctorat en droit.

Son rôle sera de structurer l'organisation de l'association autour de deux axes : renforcer les dispositifs d'aides à la rénovation énergétique globale par étapes, et limiter les fraudes associées. « C'est avec un enthousiasme non dissimulé que j'ai rejoint le mouvement Symbiote en début d'année. Face au bouleversement climatique et les catastrophes écologiques et humaines qu'il entraîne, il paraît urgent de se mobiliser afin que les objectifs fixés par la Cop 21 ne restent pas purement fictionnels. Les problématiques énergétiques, pluridimensionnelles et plurifactorielles, que rencontrent les Français et les pouvoirs publics, peuvent notamment trouver des réponses auprès des professionnels du secteur », déclare Béatrice Guillemont.