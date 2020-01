Beauvaisis : un contrat de transition axé sur l'agriculture et l'alimentation

La secrétaire d'État auprès de la ministre de la Transition écologique et solidaire, Emmanuelle Wargon a signé, le 9 janvier, le Contrat de transition écologique (CTE) de la communauté d'agglomération du Beauvaisis (Oise). Ce contrat est axé sur la transition agricole et alimentaire.

« Dans cette région rurale, connue pour son aéroport international (Beauvais-Tillé), le CTE a pour ambition de repenser la tradition agricole du territoire pour aller vers une agriculture plus locale, biologique et circulaire », indique le communiqué de presse du ministère.

Onze actions figurent dans ce contrat, mobilisant acteurs publics et privés, pour un montant total d'investissements de 1,1 million d'euros, dont la moitié est issue du secteur privé.

Un groupe de recherche et d'expérimentation sera lancé pour développer des solutions alternatives aux contenants plastiques jetables en restauration collective. « Cette nouvelle politique permettra aussi de réduire la charge financière pour les communes et donc de se donner des marges de manœuvre pour introduire plus de denrées alimentaires biologiques et locales dans la restauration collective publique ».

Par ailleurs, une cartographie de l'offre en produits agricoles de proximité sera réalisée. Des Assises territoriales de la transition agricole et alimentaire seront organisées « pour mobiliser, concerter et former différents acteurs du territoire (élus, monde agricole, professionnels de santé mais aussi citoyens) sur les enjeux de la transition agricole et alimentaire du Beauvaisis ».