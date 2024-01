La Belgique entamera la construction de la première île énergétique artificielle en mars 2024

La construction de la première île énergétique artificielle du monde débutera en mars 2024. Telle est la promesse engagée par Elia, l'entreprise chargée de gérer le réseau de transport d'électricité de la Belgique, en octobre 2023 lors de l'obtention de l'autorisation environnementale valant permis de construire. Fin des travaux : août 2026.

interconnecteurs dont un reliant la Belgique au Danemark (notamment par le biais de sa propre île énergétique artificielle), intitulé TritonLink, celui avec le Royaume-Uni, surnommé Nautilus, et un autre reliant le réseau belge à la Norvège.

L'infrastructure sera installée à 45 kilomètres du littoral, au nord-ouest du port d'Ostende. Elle reposera sur six hectares de sable, contenu dans un carré de 23 caissons en béton à sa base, et sera protégée des intempéries par des murs d'enceinte de plusieurs mètres de haut. Elia s'est par ailleurs engagée à lui apporter des éléments de design « inclusif pour la nature » (en écho à la présence de l'île dans une zone Natura 2000) : des corniches aux murs pour les oiseaux migrateurs et des panneaux de relief sous la surface pour les petits organismes marins, ainsi que des ornements adéquats pour les huîtres.