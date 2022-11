Benoît Vallet succède à Roger Genet à la tête de l'Agence nationale de sécurité sanitaire, de l'alimentation, de l'environnement et du travail.

Benoît Vallet a été nommé directeur général de l'Agence nationale de sécurité sanitaire, de l'alimentation, de l'environnement et du travail (Anses). « Benoît Vallet prendra, le 15 novembre, la tête de l'Anses pour en conduire et en développer la mission principale : apporter les repères scientifiques nécessaires pour renforcer la protection des santés des hommes, des animaux et des végétaux face aux risques sanitaires, dans une logique One Health », indique l'agence.

Médecin spécialisé en anesthésie-réanimation, Benoît Vallet a été directeur général de la Santé de 2013 à 2018. Durant cette période, il s'est notamment penché sur les politiques de santé publique concernant l'antibiorésistance, le chlordécone ou la santé environnementale. Il a également siégé au conseil exécutif de l'Organisation mondiale de la santé de 2014 à 2017 et, plus récemment, il a été chargé du volet santé auprès de Jean Castex, alors Délégué interministériel à la stratégie nationale de déconfinement.

En septembre 2020, il est nommé président du conseil d'administration de l'Anses et, le mois suivant, directeur général de l'Agence régionale de santé des Hauts-de-France.

Il succède à Roger Genet, à la tête de l'Agence depuis 2016.