Un décret crée la réserve naturelle nationale des Étangs et rigoles d'Yveline

Un décret, publié ce vendredi 9 avril au Journal officiel, crée la réserve naturelle nationale des Étangs et rigoles d'Yveline, située dans le département des Yvelines.

En janvier dernier, la secrétaire d'État à la biodiversité, Bérangère Abba, avait annoncé que la réserve actuelle de Saint-Quentin-en-Yvelines et de nouveaux sites en connexion avec celle-ci seraient inclus dans une nouvelle réserve naturelle nationale « afin de renforcer la protection de sa biodiversité et de ses écosystèmes ».

Sur les 310 hectares couverts par cette réserve, 308 seront placés « sous protection forte », de manière à cibler et restaurer les écosystèmes aquatiques et terrestres de cette zone à la biodiversité « particulièrement riche », a précisé Bérangère Abba dans un communiqué. « Cette nouvelle réserve illustre notre ambition sur les zones humides, une priorité pour la stratégie nationale des aires protégées. Cette aire protégée est emblématique de par sa richesse environnementale en proximité immédiate de grands centres urbains. Espace d'émerveillement, elle donne à tous une opportunité de reconnexion à la Nature », se réjouit la secrétaire d'État.

Le classement en réserve naturelle nationale se justifie notamment par la présence d'habitats terrestres et aquatiques typiques des milieux liés à la présence d'eau et par une faune « particulièrement riche et diversifiée », précise le décret. Ce territoire classé en réserve naturelle nationale vient en complément des différents dispositifs en place en faveur des espaces naturels. Le décret fixe la réglementation applicable dans la réserve et encadre les différentes activités qui s'y exercent (chasse, pêche, activités sportives, etc.). La réserve naturelle nationale de Saint-Quentin-en-Yvelines est intégrée en totalité dans la réserve créée.