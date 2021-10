Depuis le 27 octobre, Bernard Jouglain est le nouveau Médiateur de l'eau. Il succède à Dominique Braye à la tête de ce dispositif de règlement à l'amiable des conflits entre consommateurs et services publics de l'eau potable et de l'assainissement.

Bernard Jouglain, directeur général de la Médiation de l'eau depuis sa création, en 2009, devient Médiateur de l'eau, après avoir été désigné, le 7 avril 2021, par le conseil d'administration, et auditionné, le 13 septembre 2021, par la Commission d'évaluation et de contrôle de la médiation de la consommation (CECMC). Il a été notifié en cette qualité et inscrit sur la liste européenne des médiateurs de la consommation à compter du 27 octobre. Son mandat est de trois ans, renouvelable une fois. Il remplace Dominique Braye, qui occupait le poste depuis six ans.

Ingénieur de formation, Bernard Jouglain a exercé, de 1975 à 2015, des responsabilités dans des services publics industriels et commerciaux (électricité, gaz, puis eau et assainissement). « Ce parcours professionnel largement consacré aux services publics, et plus particulièrement à leurs relations avec les usagers-abonnés, l'a conduit à être sollicité en 2009 en vue de créer et mettre en place la Médiation de l'eau », retrace la Médiation dans un communiqué.

Pour rappel, la Médiation de l'eau traite les litiges relatifs à l'eau potable et à l'assainissement des eaux usées. Elle a rendu, en 2020, 3 900 saisines et 1200 avis. Cette « médiation de consommation sectorielle [est] désormais accessible à 96 % des abonnés des services publics d'eau en France et Dom-Tom », indique la Médiation de l'eau.