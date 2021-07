Le taux de recyclage des emballages ménagers a reculé en 2020

En 2020, le recyclage des emballages n'a pas suivi la « hausse exceptionnelle » des volumes mis en marché. Le recyclage de certains emballages pastique progresse.

En 2020, le taux de recyclage des emballages ménagers a reculé de 0,8 point. L'an dernier, 3,7 millions de tonnes d'emballages ont été recyclées, soit 68 % des volumes mis en marché, contre 68,8 % en 2019. En revanche, le taux de recyclage des papiers graphiques progresse et atteint 60,5 % des tonnages mis en marché (contre 57,4 % en 2019).

Tels sont les principaux chiffres qui ressortent du bilan 2020 publié le 2 juillet par Citeo, l'éco-organisme en charge des filières de responsabilité élargie du producteur (REP) pour les emballages ménagers et les papiers graphiques.

Le taux de recyclage plafonne

En 2020, les tonnages collectés et expédiés dans des unités de recyclage ont progressé de 56 000 tonnes, soit environ 1,5 % de plus qu'en 2019. Mais, dans le même temps, « le volume d'emballages ménagers a connu une hausse exceptionnelle de 3 % », explique Citeo. En cause : les confinements et le télétravail qui « ont modifié en profondeur les modes de consommation des Français », explique l'éco-organisme.

Plus précisément, la progression de la consommation à domicile à entraîner une hausse de 4 % des volumes d'emballages en papiers-cartons (hausse liée au e-commerce), de 2 % pour ceux en plastique et de 2 % pour le verre. Parallèlement, la collecte a été perturbée, en particulier lors du premier confinement. Même si la situation est revenue rapidement à la normale, environ la moitié des collectes ont été suspendues et des centres de tri fermés mi-mars, au pic de la crise.

Au-delà des spécificités de l'année écoulée, ces chiffres confirment le plafonnement du taux de recyclage à un niveau légèrement inférieur à 70 % constaté depuis plusieurs années. En 2020, le taux de recyclage atteint 68 %, contre 68,8 % l'année précédente (les chiffres de 2019 ont été révisés). Pour rappel, les pouvoirs publics ont fixé, pour 2022, un objectif de recyclage de 75 % de l'ensemble des emballages ménagers jetés au domicile ou en dehors des foyers. Initialement, la loi Grenelle I de 2009 avait fixé cet objectif de 75 % pour 2012.

Le recyclage des emballages plastique progresse

Le bilan 2020 détaille aussi les différents taux de recyclage atteints par matériaux. En haut du classement, on retrouve les emballages en acier, qui sont recyclés à 100 % (les tonnages présents dans les mâchefers d'incinération étant comptabilisés), le verre (85 %) et les papiers-cartons (64 % au global, avec un taux de 53 % pour les briques et de 64,5 % pour les autres papiers-cartons). L'aluminium est recyclé à 48 %.

Restent les emballages plastique qui affichent en 2020 un taux de recyclage global de 28 %. Les bouteilles et flacons, qui représentent près des 43 % des 1,2 million de tonnes d'emballages ménagers en plastique, sont recyclés à 54,5 %. Quant aux autres emballages plastique, ils sont recyclés à hauteur de 7,5 % du gisement, un taux en hausse de 2,5 points sur un an. Citeo explique cette hausse par la poursuite du déploiement de l'extension des consignes de tri à tous les emballages, ainsi que par l'écoconception qui tend à faire progresser la proportion d'emballages recyclables.

Enfin, Citeo dresse un état des lieux de la collecte et du recyclage des papiers graphiques pour lesquels il est aussi agréé. En 2019, 1,2 millions de tonne ont été recyclées, soit 60,5 % des mises en marché. L'éco-organisme explique que le volume de papiers graphiques (journaux, magazines, imprimés publicitaires, etc.) a diminué de 166 000 tonnes en 2020. Mais cette baisse est quatre fois moins forte que celle qui a affecté les tonnages collectés et envoyés en unités de recyclage (- 45 000 tonnes).