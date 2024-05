REP huiles minérales : Cyclevia annonce un taux de collecte de 60 %

Cyclevia annonce avoir atteint un taux de collecte de 60 % en 2023, soit 239 000 tonnes brutes d'huiles usagées récupérées. La moitié (51 %) a été réalisée auprès des professionnels de l'entretien automobile. Cette collecte a permis de livrer 225 000 tonnes en centres de traitement, pour un taux de régénération et de recyclage de 81 %.

L'éco-organisme de la filière de responsabilité élargie des producteurs (REP) d'huiles minérales ou synthétiques, lubrifiantes ou industrielles, précise que 17 000 tonnes ont été collectées en 2023 par 207 collectivités (elles totalisent 1 956 points de collecte, sur un total de l'ordre de 3 500 déchèteries). Ces « résultats sont encourageants, même si du chemin reste à parcourir ». Cyclevia annonce aussi avoir récupéré 6 000 tonnes d'huiles usagées en outre-mer, soit 21 % de plus qu'en 2022, et que 93 % de ces volumes ont été exportés en métropole pour y être régénérés (contre 63 % en 2022).

Toujours au sujet de la collecte, Cyclevia ajoute que « la qualité des huiles usagées collectées s'améliore aussi progressivement ». Il précise que « le nombre de pollutions aux polychlorobiphényles (PCB) a diminué de plus de moitié par rapport à 2022 ».

Côté gisement, Cyclevia explique que « près de 413 000 tonnes d'huiles » ont été déclarées l'an dernier, soit « plus de 90 % des volumes mis en marché estimés ». Quant à l'écomodulation basée sur la performance environnementale des huiles, elle donne des résultats « contrastés » : 10 % de produits dangereux sont encore mis en marché, l'incorportation d'huiles régénérées atteint 9 % et les huiles écolabellisées ne représentent que 0,2 % des ventes.

Cyclevia veut une REP plus opérationnelle

L'éco-organisme explique aussi vouloir faire évoluer son modèle. Pour l'instant, Cyclevia contribue financièrement aux opérations de collecte et de traitement sur la base d'un « guichet ouvert ». À partir du 1er janvier 2025, il compte devenir plus opérationnel et pourvoir aux opérations de collecte et de régénération sur une partie du gisement.

Autre évolution : en juillet 2023, il a demandé aux pouvoirs publics une demande de « regroupement » de ses obligations pour intégrer à son périmètre actuel (les huiles) celui de leurs emballages. « Si aucune décision n'a encore été prise au niveau de l'État, l'éco-organisme travaille déjà à la mise en place de ce regroupement et prépare à ce titre une expérimentation destinée à préciser son périmètre d'action et à éprouver ses pratiques », explique-t-il.

Enfin, Cyclevia rappelle avoir lancé un appel à projets pour l'implantation, en France, d'une unité de régénération capable de produire des huiles de base de groupes 2 et/ou 3. Il s'agit d'« une première dans l'Hexagone qui représentera à terme pour les formulateurs une nouvelle source d'approvisionnement en huiles de base régénérées de grande qualité », résume l'éco-organisme. L'appel à projets a été lancé en février 2024 et aboutira en février 2025.