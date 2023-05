Alors que l'appel à projets « briques technologiques et démonstrateurs hydrogène » bénéficie d'une nouvelle relève, Romain Dewez, chargé du dossier à l'Ademe, dresse le bilan de sa dernière vague et juge ce retour d'expérience appréciable.

Particulièrement axé sur l'innovation, mais associé à des perspectives réelles en termes de marché, l'appel à projets « Briques technologiques et démonstrateurs hydrogène », lancé par l'Ademe en 2020, visait à favoriser le développement ou l'amélioration des composants et des systèmes liés à la production de l'hydrogène, mais aussi à son transport et à ses usages. Il avait également pour ambition de permettre le lancement de démonstrateurs et autres pilotes, afin de faire émerger de nouvelles solutions, puis de structurer la filière.

Après une cinquantaine de réunions, 19 candidats ont été sélectionnés pour 26 volontaires, monopartenaires et consortiums. Une moitié était issue de grands groupes, une autre de PME, de laboratoires et de divers autres organismes. L'ensemble comptait une douzaine de thématiques : mobilité, rétrofit, hydrogénoducs, pyrogazéification... De quoi réaliser un premier tour d'horizon des nouvelles technologies et des process accessibles pour éclairer les débats et les stratégies des différents acteurs, notamment les pouvoirs publics.

Chargé de cet appel à projets au sein de l'Ademe, Romain Dewez dresse un premier bilan de l'expérience, deux ans après son lancement et juste avant sa reconduction. Une nouvelle relève vient en effet d'être annoncée, mercredi 3 mai. Elle devrait notamment porter une attention plus soutenue à l'écoconception et à la recyclabilité des projets, ainsi qu'à ceux des petites porteurs de projets. Sa clôture est prévue le 26 juin prochain.