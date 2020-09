Renouvelables : la crise sanitaire a entraîné un net recul des raccordements

La puissance du parc français de production d'électricité renouvelable a progressé de 333 mégawatts (MW) au deuxième trimestre 2020, pour atteindre 54 690 MW, annonce le Syndicat des énergies renouvelables (SER) à l'occasion de la publication du panorama trimestriel de l'énergie renouvelable réalisée en collaboration avec RTE, Enedis, l'Association des distributeurs d'électricité en France (ADEeF) et l'Agence des opérateurs de réseaux d'énergie (Agence Oré). La production s'est élevée à 30,4 térawattheures (TWh), en hausse de 14 % par rapport au deuxième trimestre 2019.

Le deuxième trimestre 2020, s'inscrit en net recul par rapport aux quelque 600 MW raccordés sur la même période en 2019. Il faut remonter à 2013 pour trouver un volume de raccordement si bas pour un deuxième trimestre, précise le panorama. Bien sûr, la progression « a été fortement marquée par la crise sanitaire ».

L'éolien et le photovoltaïque représentent l'essentiel des nouvelles installations, avec respectivement 159 MW et 172 MW raccordés (contre 337 MW et 243 MW au deuxième trimestre 2019). « Les filières éolienne et solaire voient leur objectif 2023 de la programmation pluriannuelle de l'énergie (PPE), respectivement de 24 100 MW et 20 100 MW, remplis à 70 % et 49 % », précise le document.

S'agissant de l'éolien, le panorama précise que, compte tenu de l'arrêt temporaire des chantiers au cours du second trimestre, les six premiers mois de 2020 affichent les moins bons résultats depuis plus de deux ans en termes de nouvelles capacités installées.

A l'inverse, le bon premier trimestre 2020 enregistré par le photovoltaïque permet au secteur d'afficher un bilan en hausse sur les six premiers mois, malgré la crise sanitaire. « Au cours du premier semestre 2020, 476 MW supplémentaires de capacités solaires ont été raccordées », explique le panorama, précisant que « ce chiffre est en hausse par rapport au premier semestre 2019 (393 MW) ».