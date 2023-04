Fonds vert : le satisfecit du gouvernement

En accueillant une centaine d'élus, lauréats du Fonds vert, à l'hôtel de Roquelaure, ce lundi 3 avril, le ministre de la Transition écologique et de la Cohésion des territoires, Christophe Béchu, entend souligner le succès de cette initiative en faveur des collectivités locales : Régions, Départements, mais surtout communes, y compris des petites. Aujourd'hui, les préfets, gestionnaires du dispositif, ont en effet déjà reçu près de 6 000 dossiers, totalisant 10 milliards d'euros (Md€) d'investissements et 2 Md€ d'aides demandées. Les subventions accordées pouvant atteindre des proportions différentes pour chacun : moins d'un quart ou un tiers pour les uns, un peu moins ou un peu plus de la moitié pour d'autres…

« La qualité est au rendez-vous », souligne-t-on avec satisfaction au sein du cabinet du ministre. Sur la rénovation énergétique, plus de 65 % des projets présenteraient ainsi un gain énergétique de plus de 40 %. « Ce qui est massif ». En termes d'éclairage public, les communes proposent souvent de rénover plus de 30 % de leur parc de lampadaires et sur le thème des biodéchets, l'ensemble des dossiers déposés offrirait une opportunité de tri à plus de 5 millions de Français.

Rénovation énergétique des bâtiments publics locaux à Saignes (Cantal), pour plus de 900 000 euros, modernisation de l'éclairage public à Landerneau (Finistère), pour 1,11 million d'euros (M€) ou recyclage de friches à Vescovato (Haute-Corse), pour 3 M€ : 150 dossiers ont déjà été retenus. L'instruction des autres reste encore à effectuer. Ceux qui auront été validés après la fin de la consommation de l'enveloppe de 2 milliards d'euros de 2023 pourront espérer bénéficier d'une nouvelle édition du Fonds vert en 2024, 2025 ou plus tard. Les « recalés » devraient bénéficier d'un accompagnement de l'État pour améliorer leur dossier.

Lancé au mois de janvier dernier, ce dispositif financier est centré sur les projets de performance environnementale, d'adaptation du territoire au changement climatique et d'amélioration du cadre de vie. Il ne dépend pas d'appel à projets ni d'appel à manifestation d'intérêt, mais doit malgré tout répondre à des critères assez précis : quatorze thématiques, niveau d'ambition, profil des territoires…