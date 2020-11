RTE généralise le dispositif Ecowatt sur tout le territoire

À l'occasion de son traditionnel bilan prévisionnel hivernal, le gestionnaire de réseau de transport d'électricité RTE évoque une « vigilance particulière pour l'hiver 2020-2021 » due à la crise sanitaire. La pandémie a perturbé la maintenance des réacteurs nucléaires et par conséquent leur disponibilité dans les mois à venir. « Mais dans l'ensemble, la situation prévisionnelle est désormais significativement plus favorable que celle anticipée au printemps », conclut RTE.

La période critique concerne surtout février et début mars, puisque 13 réacteurs seront à l'arrêt pour maintenance, soit 10 gigawatts (GW). Si la météo s'en mêle avec des vagues de froid sous les normales de saison, RTE compte sur plusieurs leviers pour faire diminuer la consommation d'électricité : arrêt de la consommation d'industriels gros consommateurs ; légère baisse de la tension sur le réseau ; et, en tout dernier recours, l'organisation de coupures d'électricité.

Les nouvelles mesures de sécurisation du système électrique lancées en juin ont réduit le risque de défaillance pour cet hiver. Parmi ces mesures, RTE mise sur le dispositif Ecowatt qui se généralise à l'ensemble du territoire. Après la Bretagne, la Provence-Alpes-Côte d'Azur et l'Île-de-France, tous les français peuvent utiliser le dispositif pour décaler certaines consommations et limiter les pointes, surtout celle de 18h-20h. Le dispositif signale à l'ensemble des consommateurs français les jours les plus tendus en matière d'équilibre offre-demande, afin de les inciter à modérer leur consommation pendant ces périodes précises. Le nouveau dispositif a été mis en ligne en novembre 2020, en lien avec l'Agence de la Transition écologique (Ademe).