Réparation des équipements électriques et électroniques : 400 000 bonus et 11,68 millions d'euros versés

Ecologic et Ecosystem annoncent qu'un total de 400 000 réparations d'équipements électriques et électroniques ont été soutenues entre décembre 2022 et le 15 mai 2024. Cela représente 235 000 réparations supplémentaires par rapport au précédent bilan dressé par les deux éco-organismes en charge de la filière de responsabilité élargie des producteurs (REP) chargée des déchets d'équipements électriques et électroniques (DEEE). Ils précisent aussi que 100 000 de ces réparations ont été soutenues depuis le 1er mars, date de l'entrée en vigueur de la réforme du fonds réparation.

Premiers effets de la hausse des bonus

Ces réparations représentent une enveloppe de 11,68 millions d'euros versée sur 2023 et 2024, soit une nette accélération par rapport aux 4 millions d'euros versés au cours de la seule année 2023. Cette progression en 2024 traduit deux phénomènes : d'une part, l'augmentation du nombre de réparations et, d'autre part, la hausse de 5 euros du montant de 21 bonus ainsi que l'arrivée de cinq « super bonus » (qui doublent le montant versé pour la réparation d'un téléviseur, d'un lave-linge, d'un lave-vaisselle, d'un sèche-linge ou d'un aspirateur).

Toutefois, les versements du fonds sont encore en retard par rapport aux sommes fixées dans le cahier des charges de le filière REP : 20,4 millions d'euros en 2022, 42,8 millions d'euros en 2023 et 67,3 millions d'euros en 2024. Quant au nombre des points de réparation labellisés QualiRépar, il atteint 5 352, soit environ 600 de plus depuis fin 2023 (dont 253 supplémentaires depuis le 1er mars). Enfin, les deux éco-organismes proposent un top 10 des équipements pris en charge : le téléphone portable (qui représentent 41,5 % des prises en charge) figure en tête, suivi du lave-linge, du lave-vaisselle, de l'ordinateur, du four encastrable, du sèche-linge, du réfrigérateur et du congélateur, de l'aspirateur, du téléviseur et de la machine à café.