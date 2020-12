Le suivi des émissions françaises de polluants est désormais disponible tous les mois

Le Citepa propose désormais de suivre mois après mois les émissions de gaz à effet de serre et d' autres polluants de la France. Cet organisme public, chargé de préparer les décomptes officiels que la France doit rendre à différentes institutions, veut gagner en réactivité. Cela vise surtout à s'affranchir des bilans annuels qui « imposent un décalage de plus d'un an entre l'année en cours de publication et l'année de bilan ». Les émissions mensuelles seront toutefois publiées avec un décalage de trois mois entre le mois de publication et le dernier mois estimé.

Ce suivi mensuel est basé sur une estimation, calculée à partir de différentes données et indicateurs.», explique le Citepa.

L'organisme en a profité pour publier les résultats sur les six premiers mois de l'année. Résultats qui démontrent nettement l'impact du confinement sur les émissions polluantes.

Le second confinement, moins stricte, mis en place en octobre donne des résultats beaucoup mitigé comme le démontre les dernières données régionalisées des associations de surveillance de la qualité de l'air.