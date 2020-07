Les politiques cyclables accélèrent dans les territoires

Le Club des villes et territoires cyclables a confié au groupement d'experts Solcy Marrec Le Villain, une enquête sur le « Suivi qualitatif de la dynamique des aménagements cyclables et piétons de transition ». Elle dresse un premier état des lieux des projets et des réalisations des communes françaises depuis la crise de la Covid-19 et le déconfinement.

Ce sont 137 collectivités territoriales qui ont été interrogées sur les pistes cyclables ou sur des aménagements piétons créés depuis mai 2020. Les auteurs de l'enquête constatent « une dynamique plus que jamais à l'œuvre, avec plus de 100 collectivités engagées dans la dynamique des aménagements de transition ». La majorité se situe toutefois encore au stade de projet, ou en phase de déploiement. Les pistes ou bandes cyclables ont été l'aménagement privilégié, et près d'une collectivité sur deux a également prévu la mise en place de stationnement vélo.

La dynamique touche majoritairement les territoires urbains mais n'exclut pas les zones rurales. Un tiers des territoires ayant un projet d'aménagement de transition se situe en zone peu dense. «Un accompagnement technique et financier accru est cependant nécessaire afin de les accompagner et d'ancrer une dynamique forte de développement du vélo dans ces territoires », précise l'enquête. Les collectivités sont « majoritairement engagées dans des démarches de pérennisation des aménagements, dont certaines engagées dès le début vers des aménagements durables ». Seule une minorité des aménagements de transition a été retiré.

Soixante-quinze pour cent des collectivités répondantes estiment que la période de déconfinement a accéléré leur politique cyclable et qu'elles ont su s'adapter aux contraintes administratives et politiques. Mais pour aller plus loin, l'étude pointe « la nécessité de développer des formations à l'urbanisme cyclable pour les techniciens et les élus », ainsi qu'un accès plus aisé à l'information sur les aides financières pour les projets vélos.