Biocarburants : Bolloré Energy continue sur sa lancée avec un nouveau biogazole

En octobre dernier, Bolloré Energy, filiale du groupe Bolloré, a lancé la commercialisation d'un nouveau biocarburant d'origine 100 % végétale. Il s'agit du biogazole B100, ou Koolza 100, produit à partir de colza « uniquement cultivé et transformé en France ». Selon Bolloré Energy, il confère une « autonomie équivalente » au gazole fossile, mais réduit drastiquement les émissions du véhicule qui le brûle : 60 % de moins de dioxyde de carbone (CO 2 )

et 80 % de moins de particules fines. Ce B100 n'est cependant pas le premier sur le marché. Des produits concurrents existent chez Avril ou encore Altens.

Ce biogazole sera, qui plus est, « réservé à une clientèle de professionnels », composée de transporteurs et d'acteurs de l'industrie ferroviaire. Bolloré Energy a justement déjà testé son biocarburant sur la ligne ferroviaire reliant Paris à Granville (Manche), dont une partie nécessite d'être motorisée avec du gazole non routier, à la suite d'un appel d'offres lancé par SNCF Voyageurs en avril dernier. Par ailleurs, Bolloré Energy compte déjà alimenter ses propres camions en B100. « Dès 2022, plus de 30 % des livraisons du B100 par (nos) fournisseurs seront également effectués par des camions utilisant ce nouveau carburant avec l'objectif d'atteindre 100 % en 2023 », annonce l'entreprise dans un communiqué.