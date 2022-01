Biodéchets : lancement d'un appel à projets sur la méthanisation dans les collectivités

Ce vendredi 21 janvier, l'Agence des économies solidaires, la Fédération nationale des collectivités concédantes et régies (FNCCR) et GRDF lancent un appel à projets en vue de soutenir la méthanisation des biodéchets des collectivités territoriales. Les trois acteurs rappellent que la loi Antigaspillage et économie circulaire (Agec) rend obligatoire leur tri à la source à compter de 2024, pour tous les producteurs, y compris les ménages.

Cet appel à projets « invite [les collectivités] à étudier les solutions sur tout ou partie des briques de la mobilisation des biodéchets : de la sensibilisation au retour au sol des biodéchets après valorisation en méthanisation ».

Les trois acteurs cherchent jusqu'à six lauréats, qui bénéficieront d'un « cofinancement d'études, de travaux de recherche, de prestations de conseils et d'investissement ». Ce soutien sera compris entre 30 000 et 130 000 euros, selon la nature des projets retenus.

L'appel à projets est ouvert jusqu'au 25 mars 2022. Les lauréats seront connus au début du mois de mai.