Biodiversité aquatique : le Siaap et Suez veulent mettre la Seine sur écoute

Le Syndicat interdépartemental pour l'assainissement de l'agglomération parisienne (Siaap) développe en partenariat avec le groupe Suez Sein'Acoustic, une technologie d'écoute de la vie aquatique de la Seine.

Cette dernière suivra en continu la vitalité de l'écosystème à travers l'écoute de l'activité biologique d'espèces piscicoles ou d'invertébrés évoluant dans le fleuve. Elle contribuera ainsi à évaluer son état écologique et complètera les suivis physico-chimiques et biologiques actuels réalisés par l'observatoire de la rivière MeSeine du Siaap.

Pour ce faire, les groupes partenaires prendront pour modèle l'outil OtoSea mis en place par Suez. Il s'agira de transposer dans le domaine de l'eau douce cette station de mesure acoustique connectée développée pour le milieu marin et de l'adapter aux spécificités de la Seine. Les sources biologiques produisant des sons seraient alors détectées à l'aide d'un hydrophone. L'instrument permettrait ainsi d'enregistrer ces sons sous l'eau pour analyser et identifier la signature acoustique de chaque espèce. Cela concourra à la création d'une sonothèque propre au fleuve.

Les deux partenaires mobiliseront également les aquariums de la cité de l'eau et de l'assainissement du Siaap pour isoler certaines espèces piscicoles et d'invertébrés. L'identification d'une correspondance entre leurs signatures acoustiques et certains comportements pourrait être alors rendue possible. L'objectif serait de sélectionner des signaux d'intérêt et de proposer des outils de traitement automatique d'analyse des données collectées. Ces dernières seraient croisées avec celles de l'observatoire MeSeine. Le projet Sein'Acoustic s'établit dans le cadre d'un partenariat de trois ans (2023-2025).